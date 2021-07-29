"جمارك الشارقة" تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات

أحبطت جمارك الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد.

تمكن ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد في وقت متأخر من أيام عيد الأضحى المبارك من إحباط محاولة تهريب 93.3 كلغ من مادة الكريستال المخدرة ونحو 3000 قرص مخدر من الميثادون إلى الدولة من خلال إخفائها أسفل حاوية (براد) تحمل موادا غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية pic.twitter.com/NWxx58QJMJ — جمارك الشارقة (@SharjahCustoms) July 29, 2021

وكشفت هيئة الشارقة للموانىء والجمارك والمناطق الحرة (جمارك الشارقة) في بيان نشرته على حسابها في تويتر، أن ”ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد تمكنوا، في وقت متأخر من أيام عيد الأضحى المبارك، من إحباط محاولة تهريب 93.3 كغم من مادة الكريستال المخدرة، ونحو 3000 قرص مخدر من الميثادون إلى الدولة“.

وأوضحت أن محاولة تهريب هذه الكمية جرت من خلال ”إخفائها أسفل حاوية (براد) تحمل مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية؛ بغرض ترويجها داخل الدولة“.

وأضافت الهيئة: ”نتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش الذين اشتبهوا بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البراد، ما دفعهم إلى تفتيشه كاملا باستخدام أحدث تقنيات المسح الإشعاعي، ليكتشفوا وجود أسطوانات حديدية مخبأة بطريقة احترافية تحتوي على المواد المخدرة، وتم بعدها العمل على تحريز المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية“.

وأرفقت ”جمارك الشارقة“ بيانها بمقطع فيديو، يوثق تفاصيل إحباط محاولة التهريب.

ومطلع هذا الشهر، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وجهاز المنشآت الحيوية والسواحل (السرب الثالث)، محاولة تهريب 215 كيلوغراما من المخدرات، من قبل 6 آسيويين، تشمل مخدرات الكريستال، والهيروين، والأفيون، وتبلغ قيمتها السوقية 35 مليون درهم (9,450,000 دولار)، تم ضبطها في أحد الموانئ البحرية بالإمارة، على متن وسيلة بحرية قادمة من الخارج، في عملية نوعية أطلق عليها ”الحبل المسموم“.

وكان قسم المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، كشف في الأول من يونيو/حزيران الماضي، عن خمسة أنواع حديثة من مخدرات القنبيات المُصنّعة والمعروفة ”بالسبايس“ بعد تجارب وممارسات بحثية باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية.

وقال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، إن العمل جار على مسودة مشروع قانون لإدراج هذه المواد ضمن جداول القانون الاتحادي الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، معتبرا إدراجها ”سدا جديدا“ في وجه انتشار المخدرات.

وأطلقت شرطة الشارقة ”بصمة مخدر“، كمشروع ابتكاري حائز على الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، إذ يسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها، بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة.