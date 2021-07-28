طبيب مصري مسن يستولي على 1.6 مليون دولار من أقاربه ويفر هاربًا

أقدم طبيب مصري مسن على الاستيلاء على 25 مليون جنيه مصري (نحو 1,6 مليون دولار أمريكي) من أهله وأقاربه وجيرانه، قبل أن يفر هاربًا بأموالهم.

وأمر مدير نيابة طلخا بحبس طبيب مسن متهم بالنصب على عدد من المواطنين، والحصول منهم على أموال بحجة توظيفها مقابل فوائد شهرية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود عدة بلاغات تفيد بقيام دكتور بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأهالي والحصول منهم على أموال بحجة توظيفها، وقد بلغ إجمالي المبالغ ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وقامت مباحث الأموال العامة بإجراء الفحص والتحري الفوري، وأكدت صحة التحريات، مشيرة إلى أن المتهم يتمتع بسمعة سيئة، واعتاد النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين من وقائع التحقيقات في القضية أن من ضمن مقدمي البلاغات ضد الطبيب النصاب أبناء أشقائه، حيث تحصل منهم على ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وأصدرت الجهات الرسمية قرارًا بضبط وإحضار المتهم، وتم ضبطه بمنطقة ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية.

وأشار محامي الضحايا إلى أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص بحجة التوظيف مقابل فائدة و مبالغ مالية كبيرة، وبعد فترة اكتشفوا اختفاءه، وعدم رد على هاتفه المحمول، وتم تحرير عدد من المحاضر.

وفي قضية مشابهة، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس صاحب شركة ومسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل تاجر.

وسرد متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل ارتكابهم لواقعة قتل تاجر في منطقة المقطم.

وأكد صاحب الشركة، أنه مر بضائقة مالية، وكانت هناك خلافات مالية بينه وبين المتوفى لقيامه باستلام مبلغ مالي من المجني عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهري، وعدم التزامه بسداد الأرباح.

وطالب المجني عليه برد المبلغ المالي وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، فاتفق مع شريكه لتنفيذ مخططه ومساعدته في التخلص من المجني عليه نظير منحه مبلغًا ماليًا، وقام بتسليمه مبلغًا آخر لشراء سلاح ناري.

وقام الجانيان باستدراج المجني عليه وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما، وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول، واستوليا على سيارة المجني عليه، وحافظة نقوده، وهاتفيه المحمولين، وتم القبض عليهما.