محكمة تعاقب مصرية تخلصت من زوجها لرغبتها في الارتباط بشقيقه

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، بإعدام ربة منزل وذلك بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها بوضع سم فئران في طعامه؛ للارتباط بشقيقه.

كما قررت محكمة جنايات المنصور عرض أوراق المتهمة على مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها.

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، حينما قتلت المتهمة عليا أحمد، 20 عامًا، زوجها المجني عليه ”أحمد. س. م“، عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيدًا حشريًا ”سم فئران“، وما إن تھیأت لها الفرصة حتى دسته في طعامه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه حتى تتحقق رغبتها بالزواج من شقيقه.

وبسؤال شقيق المجني عليه محمد س 24 سنة، ويعمل طباخا، قال إنه تلقى خبر وفاة شقيقه فخرج من بيته قاصدًا بيت والد زوجة شقيقه ليتأكد مما جاء إليه، فوجده قد فارق الحياة، وشاهد إفرازات تخرج من فمه وتغيرا في لون جلده، وبحضور قوة أمنية من قسم الشرطة وسؤال الحاضرين اتهم شقيق المجني عليه المتهمة بتقديم مادة سامة له بقصد قتله.

وأكد أن المتهمة أخبرته في وقت سابق برغبتها في الزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها وأنها سوف تتخلص منه ليتم مرادها.

وكشفت تحقيقات المباحث وقتها أن المتهمة وضعت مبيدا حشريا ”سم فئران“ لزوجها في الطعام حال استدراجها له لمنزل والدها، قاصدة بذلك إزهاق روحه، فضلا عن ذلك أضافت أن السبب وراء قيام المتهمة بارتكاب تلك الواقعة هو رفضها العيش معه.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة العديد من حوادث قتل الأزواج والزوجات لبعضهم البعض، حيث أقدمت سيدة مصرية في واقعة أخرى على قتل أطفالها الثلاثة بمعاونة عشيقها، من خلال دس السم في العصير لهم ولزوجها، لكن العناية الإلهية أنقذت الأخير من الموت.

وكشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا الغموض الذي اكتنف تسمم ووفاة 3 أطفال وإصابة والدهم، في قرية ”كوم البيجا“ التابعة لمركز ”فرشوط“، حيث تبين أن الزوجة وراء الواقعة بمعاونة عشيقها للتخلص من زوجها وأطفالها، قبل أن يتم القبض عليها وعلى عشيقها، ويعترفا بتفاصيل الواقعة.