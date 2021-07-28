تعملان في ملهى ليلي.. مصرية تغدر صديقتها بمعاونة زوجها‎‎

أقدمت فتاة مصرية على الانتقام من صديقتها التي تعمل معها في ملهى ليلي، حيث تعمل الفتاتان الضحية والجانية كبائعتي هوى داخل أحد الملاهي الليلية في القاهرة.

وكانت الضحية قد اعتدت قبل الواقعة المؤلمة على الجانية بالضرب خلال عملهما في الملهى الليلي، حيث تعمل كلاهما ”ريكلام“، ونشب خلاف بينهما خلال العمل.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية أن الجانية اتفقت مع زوجها على الانتقام من الضحية، فقاما بقتلها وتقطيع جثتها والتخلص منها في طريق الواحات في الجيزة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة أوهمت المجني عليها بأنها أحضرت لها زبونا لقضاء سهرة بشقة في مدينة 6 أكتوبر، وقدمت لها زوجها الذي لا تعرفه الضحية.

وأوهمت الجانية الضحية بأن زوجها هو الزبون المنشود، وفور وصول الجميع إلى الشقة بدأت المتهمة وزوجها في الاعتداء على الضحية بالضرب حتى فارقت الحياة.

وقرر الزوجان على إثر وفاة الضحية التخلص من الجثة، وقاما بتقطيعها بواسطة سواطير، ثم تخلصا من جزء منها بمدينة 6 أكتوبر، وجزء آخر بطريق الواحات.

وبعد إلقاء القبض عليهما، أجرى المتهمان معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهما الجريمة، وتقطيع الجثة لأجزاء، ونقلها بواسطة سيارة، والتخلص منها.

واقتاد رجال المباحث المتهمين إلى شقتهما التي شهدت الجريمة، وتم إجراء معاينة لها، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على عاطل وزوجته، لاتهامهما بقتل فتاة وتقطيع جثتها، والتخلص منها بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعمل بصحبة المتهمة في ملهى ليلي، وأن الأخيرة استدرجتها لشقتها حتى يتمكن زوجها المتهم من الاعتداء عليها، بسبب خلافات بينهما، إلا أن المجني عليها قاومته، مما دفعه لقتلها، وتقطيع جثتها بالاشتراك مع زوجته، والتخلص منها بطريق الواحات.

وتبين من التحقيقات أن القتيلة تعمل بملهى ليلي في منطقة ”العجوزة“، وأن صديقتها تعمل بصحبتها في الملهى، وقد استدرجتها لشقتها حتى يتمكن زوجها من الاعتداء عليها انتقاما منها بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة في الجريمة، والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأوضحا كيفية ارتكابها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.