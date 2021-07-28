ضبط عصابة في دبي بعد ساعات من سرقة مجوهرات بقيمة 3.5 مليون دولار‎

أعلنت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على عصابة متمرسة في جرائم السطو والسرقات، واستردت مجوهرات وساعات ثمينة قيمتها 13 مليون درهم (3.5 مليون دولار) بعد سرقتها بنحو 10 ساعات.

وقالت شرطة دبي، في بيان لها، إن ”الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت في أقل من 10 ساعات بعد تلقي البلاغ من إلقاء القبض على عصابة منظمة من الجنسية الأوروبية متمرسة في جرائم السطو وسرقة المجوهرات، كانت قد سطت على معرض سيارات وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون درهم“.

ونقل البيان عن الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي قوله إن ”فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى أصحابها، على الرغم من عدم توافر أي أدلة على هويتهم“.

وأشار إلى أنه ”بفضل الجاهزية التامة للفرق الميدانية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم التوصل للجناة في وقت قياسي“.

#أخبار | #شرطة_دبي تلقي القبض على عصابة متمرسة في جرائم السطو والسرقات وتسترد مجوهرات وساعات ثمينة بـ 13 مليون درهم بعد سرقتها ب10 ساعات. التفاصيل:https://t.co/NvBOeHx0UY pic.twitter.com/rPcqiUmMW9 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 28, 2021

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إن ”العصابة استغلت ضعف الإجراءات الأمنية في معرض السيارات، وهو ما سهل عملية تنفيذ الجريمة، مستخدمين قطعة حديدية لخلع إحدى واجهات المحل الزجاجية في وقت قياسي، وفروا بالمسروقات على دراجات نارية مسروقة أيضاً إلى جهة مجهولة، دون ترك أي أدلة على هويتهم“.

ولفت المنصوري إلى أن ”العصابة تتكون من 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية محترفين في السطو والسرقة“.

من جهته، أوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن ”المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة احترفت السرقات والسطو“.

وذكر أن ”تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي شرطة دبي بلاغاً يفيد بوقوع حادث سرقة في معرض سيارات، وبالانتقال إلى المكان أفاد المبلغ من الجنسية العربية بأنه في حوالي الساعة التاسعة صباحاً عند دخوله للمعرض فوجئ باختفاء جميع المجوهرات المعروضة“.

وأضاف أنه ”فور تلقي البلاغ والوقوف على ملابساته شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من ضباط وأفراد البحث والتحري لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة، لكن واجه الفريق تحدٍ بسبب انعدام الأدلة؛ نظراً لحرفية العصابة التي لم تترك أثراً وراءها، لكن تغلبوا على ذلك وأعدوا خطة احتواء سريعة لسرعة ضبط الجناة قبل هروبهم بالمجوهرات والساعات الثمينة، ونجحوا في تحديد المشتبه بهم“.

وأشار الجلاف إلى أنه ”بعد جمع كل الخيوط وتحديد ساعة الصفر تم ضبط أفراد العصابة قبل هروبهم، واستعادة المسروقات في أقل من 10 ساعات من البلاغ“.