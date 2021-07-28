حبس فنان كويتي شهير بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس ممثل كويتي شهير لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

وكشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح أو تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية.

وأفاد حساب ”شاهين“ عبر موقع ”إنستغرام“، والذي اعتاد في الأشهر الماضية على التطرق إلى تفاصيل قضايا فساد وغسيل أموال متهم بها شخصيات بارزة وبينهم مشاهير، بأن الفنان المتهم هو ”علي كاكولي“، في حين لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة هذه المعلومة.

وعلي كاكولي ممثل ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق كاكولي مؤخرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وكشف تقرير إخباري نشرته مؤخرا صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وكشفت المصادر عن وجود ”أكثر من 40 ألف مدمن في الكويت“، مبينة أن ”الأعداد المسجلة في وزارة الصحة أقل من ذلك بكثير، لكن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتعاطي المخدرات تفيد بأنها آخذة في الانتشار بشكل متزايد بين المراهقين والشباب“.

وذكرت المصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010، وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم في نحو 19 ألف قضية، مشيرة الى وجود أكثر من 12 ألف مواطن بين المتهمين، ويمثل الذكور نحو 93 في المئة من إجمالي عدد المتهمين.

#النيابة تقرر حبس ممثل كويتي «ع.ك» 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد https://t.co/3bJmff0h4A — الراي (@AlraiMediaGroup) July 28, 2021

ونوهت إلى أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: ”الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلا، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان“.