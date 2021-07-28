إدانة 9 متهمين و6 شركات في الإمارات بجرائم غسل أموال

عاقبت محكمة جنايات أبوظبي المختصة في دولة الإمارات 9 متهمين و6 شركات، في قضايا جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم (4,860,000 دولار)، وذلك بطرق احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن أحد المتهمين تواصل من خارج الدولة مع المجني عليهم، وزعم أنه يعمل لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بعوائد مجزية، ثم طلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم قاموا بتحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال.

وقضت المحكمة حضوريا على 4 متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 ملايين درهم (2,700,000 دولار)، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ 50 مليون درهم (13,500,000 دولار)، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.

وفي التفاصيل، فقد تعرض عدد من المجني عليهم لعملية نصب واحتيال من المتهمين بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين بأنها مختصة بتداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري على رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، وبادر بإبلاغ الجهات المختصة.

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت بعد تحريات من خلال الجهات المعنية، وجود تشكيل عصابي يستهدف الاستيلاء على أموال الضحايا بالنصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقة مصدر الأموال عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم.

وتبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات، الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.