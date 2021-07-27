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سطو مسلح على دار شوميه للمجوهرات في باريس
تاريخ النشر: 27 يوليو 2021 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2021 0:15 GMT

سطو مسلح على دار شوميه للمجوهرات في باريس

قال مكتب المدعي العام في باريس إن دار شوميه للمجوهرات القريبة من شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية تعرضت لعملية سطو مسلح، الثلاثاء. وأفادت تقارير أنه تمت

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المصدر: رويترز

قال مكتب المدعي العام في باريس إن دار شوميه للمجوهرات القريبة من شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية تعرضت لعملية سطو مسلح، الثلاثاء.

وأفادت تقارير أنه تمت سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.37 مليون دولار).

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ أن رجلًا وصل إلى الدار مستقلًا سكوترًا مهددًا بسلاحه في الداخل أثناء فتح المحل وقت العصر قبل أن يفر مجددًا على دراجته.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقًا في الواقعة، ولم يؤكد التقديرات الأولية بخصوص المجوهرات التي نُهبت من الدار.

ولم يتسنَ على الفور الوصول إلى دار شوميه، وهي إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، المملوكة لمجموعة السلع الفاخرة (إل في إم إتش)، للحصول على تعليق.

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