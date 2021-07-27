محكمة مصرية تنشر تفاصيل جديدة عن جرائم حنين حسام ومودة الأدهم

كشفت محكمة جنايات القاهرة تفاصيل جديدة صادمة من محاكمة مشهورة الـ“تيك توك“، حنين حسام، ومودة الأدهم و3 فتيات أخريات، المسجونات على ذمة قضايا عدة.

وقالت المحكمة في حيثيات القضية إن حنين حسام نشرت فيديو جنسيا لصوت ممارسة جنسية بين شاب وفتاة، لتحقيق أعلى قدر من المشاهدة بهدف الربح.

وأكدت المحكمة أن المتهمة حنين حسام قامت باستغلال طفلتين نظرًا لظروفهما المادية والاجتماعية بالظهور معها في العديد من مقاطع الفيديو الراقصة المحرضة على الفسق.

وأشارت إلى أن حنين استغلت الطفلتين جنسيًا مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وقد استقطبت العديد من الفتيات تحت مسمى العمل كمذيعات من خلال جروب أسمته ”لايكي الهرم“.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار في البشر.

وكانت النيابة العامة، قد قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك بعد قرار قاضي المعارضات في محكمة العباسية في 27 يناير الماضي، بتأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية، وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات يظهرن عبر التطبيق في بث مرئي مباشر، ومتاح لكل المشاركين في التطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مستغلات فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لفيروس كورونا في البلاد، ومكوث المواطنين في منازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر إذ اتجرت بالطفلتين المجني عليهما ”م. س“ و ”ح. و“، اللتين لم تتجاوزا الـ18 عامًا، وأخريات استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي ”تطبيق لايكي“.

وبحسب المحكمة، يحمل التطبيق في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة إذ دعتهن ”على مجموعة تسمى لايكي الهرم“، أنشأتها على هاتفها ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهم.

وبخصوص المتهمة مودة الأدهم، فقد استخدمت الطفلة ”ح. س“ وشهرتها ”ساندي، والطفل ”ي. م“ اللذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر في تصوير مقاطع فيديو برفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهما.

واستغلت مودة الأدهم، تجاريًا كلًا من الطفلين المجني عليهما بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو برفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها.

ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة ”ساندي“ والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع، ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

كما استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية ”الإنترنت“، واستغلالهم تجاريًا لتكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي ”لايكي“ ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.