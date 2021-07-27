خسر أطفاله الثلاثة.. العناية الإلهية تنقذ مصريا من مخطط زوجته وعشيقها

أقدمت سيدة مصرية على قتل أطفالها الثلاثة، بمعاونة عشيقها، من خلال دس السم في العصير لهم ولزوجها، لكن العناية الإلهية أنقذت الأخير من الموت.

وكشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، الغموض الذي اكتنف تسمم ووفاة 3 أطفال، وإصابة والدهم بقرية ”كوم البيجا“ التابعة لمركز ”فرشوط“.

وأظهرت التحريات أن الزوجة وعشيقها، متهمان بقتل الأطفال الثلاثة ومحاولة قتل الزوج أيضًا من خلال دس السم لهم في العصير.

وبدأت القصة عندما تبلغ مركز أمن ”فرشوط“ من المستشفى المركزي باستقباله عاملا (32 عامًا)، يقيم في دائرة المركز، وهو في حالة غيبوبة، ولا يمكن استجوابه، إضافة لاستقبال أطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم العصير ما أدى إلى وفاتهم أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وبينت تحريات فريق البحث، ارتباط زوجة المصاب (26 عامًا)، وتعمل ربة منزل، بعلاقة عاطفية مع سائق (26 عامًا)، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

ووفق أقوال المتهم الثاني (السائق)، اتفق العشيق مع الزوجة على التخلص من زوجها وأولادها، حيث قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وقام بإعطائها للمتهمة، التي قدمت بدورها العبوات للمجني عليهم (زوجها وأنجالهما)، ثم أوهمت أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرا فاسدا، وبمواجهة الزوجة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد توفي، السبت الماضي، ثلاثة أطفال أشقاء وأصيب والدهم بحالة تسمم؛ إثر تناولهم عصيرًا فاسدًا، في إحدى القرى التابعة لمحافظة قنا المصرية.

وكشفت التحريات ونتائج الفحص عن مصرع أميرة جلال 8 أعوام، وشقيقيها أمير 7 أعوام، وآدم 9 أعوام، وإصابة والدهم بحالة تسمم، إثر تناولهم عصيرا فاسدا من محل بقالة.

وجرى نقل جثث الأطفال ووالدهم المصاب إلى أقرب مستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بتسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة، إثر تناولهم عصيرًا فاسدًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وسيطرت حوادث عدة على حديث المصريين في عيد الأضحى المبارك، كان أبرزها قتل زوج لزوجته الطبيبة، وكذلك قتل سيدة لزوجها بسبب مصروف العيد، وقتل شخص مدمن لوالدته المسنة، بجانب العثور على جثة راقصة أجنبية.

كما فوجئ المصريون في العيد بقتل طبيب أسنان لزوجته التي تعمل بمهنته نفسها من خلال 11 طعنة نافذة بالصدر، في منطقة الدراسات في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، عقب نشوب خلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة السيدة.