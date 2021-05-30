الإمارات.. إحالة خليجيينِ متهمينِ بسرقة رجل أعمال بالإكراه إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في دبي شابين خليجيين عاطلين عن العمل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة ”سرقة رجل أعمال بالإكراه“ أثناء تواجده بسيارته في أحد المواقف العامة أسفل القناة المائية.

وبدأت الحادثة عقب أن رصد المتهمان، (26 و28) عامًا، رجل الأعمال داخل سيارته في موقف عام، حيث كان المتهمان في سيارتهما لينزل أحدهما ويتوجه إلى سيارة المجني عليه بعد أن رفض الانصياع لأمرهما وإنزال زجاج السيارة وقام بفتح الباب وسحبه إلى خارج السيارة.

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد أخرج المتهم الذي توجه إلى سيارة رجل الأعمال سكينا من جيبه دون أن يشهرها في وجهه، وحاول أن يوجه له ضربة في وجهه إلا أنه لم يصبه، ليقوم حينها المتهم بسرقة محفظة داخلها نقود كانت موجودة بباب السيارة ويلوذ بالفرار.

ونقلت الصحيفة المحلية عن شاهد من شرطة دبي أنهم تمكنوا من تحديد هوية المتهمين فور تلقيهم البلاغ والقبض عليهما مباشرة، حيث كشفت التحقيقات معهما أن المتهم الأول (28) عامًا كان يتجول بسيارة والده مع المتهم الثاني وشاهدا حينها رجل الأعمال في سيارته برفقة امرأة.

وأفاد المتهم الأول ”بأن المتهم الثاني هو من طلب منه الاقتراب من سيارة رجل الأعمال فنزل من السيارة، وتوجه إلى المجني عليه، وسحبه وأسقطه أرضًا، وسرق محفظة النقود التي كان فيها مبلغ 7000 درهم، ولاذا بالفرار مباشرة“.

وأضاف: ”بأنهما توجها إلى محطة بترول في منطقة ند الحمر، واشتريا أغراضًا باستخدام بطاقة المجني عليه الائتمانية“.

وأشار المتهم الأول ”أنه لم يكن يعتزم المشاركة في السرقة أو يخطط لها، وبأن صديقه من ورطه في الحادثة، وأنه سأل صديقه عن محتويات المحفظة فقط دون أن يأخذ أي مبلغ مالي من المسروق“.