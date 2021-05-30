الكويت.. القبض على سائق سيارة تعمَد الاصطدام بأخرى وتسبب بمشاجرة (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، سائق سيارة؛ بعد قيادته لها باستهتار ورعونة، وتعمده الاصطدام بسيارة أخرى والتسبب بمشاجرة.

وزارة الداخلية: ضبط قائد مركبة استهتر وتعمد الاصطدم بمركبة أخرى. pic.twitter.com/UyPXy4b8Hr — المجلس (@Almajlliss) May 30, 2021

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ضبط سائق السيارة وإحالة مركبته لكراج الحجز، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتداولت المواقع الإخبارية الكويتية مقطعا للحادثة، عقب تزاحم الرجلين بسيارتيهما أثناء قيادتهما في أحد الشوارع السريعة، حيث قامت إحدى السيدات بتوثيق ذلك أثناء قيادتها السيارة خلفهما، قبل أن يتوقفا وينزلا من سيارتيهما ويتبادلا الضرب.

شاب يضرب مسن في الشارع!! .. مسلسل العنف من سيء إلى أسوأ| #أوّل_نيوز pic.twitter.com/XdTn9He9tK — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 29, 2021

وظهر المتشاجران في المقطع دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن، قبل أن يبادر ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة، أحدهم يرتدي زي رجل أمن، لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.