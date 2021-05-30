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الكويت.. القبض على سائق سيارة تعمَد الاصطدام بأخرى وتسبب بمشاجرة (فيديو)
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 12:47 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 14:10 GMT

الكويت.. القبض على سائق سيارة تعمَد الاصطدام بأخرى وتسبب بمشاجرة (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، سائق سيارة؛ بعد قيادته لها باستهتار ورعونة، وتعمده الاصطدام بسيارة أخرى والتسبب بمشاجرة. وزارة الداخلية: ضبط قائد مركبة استهتر

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، سائق سيارة؛ بعد قيادته لها باستهتار ورعونة، وتعمده الاصطدام بسيارة أخرى والتسبب بمشاجرة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ضبط سائق السيارة وإحالة مركبته لكراج الحجز، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتداولت المواقع الإخبارية الكويتية مقطعا للحادثة، عقب تزاحم الرجلين بسيارتيهما أثناء قيادتهما في أحد الشوارع السريعة، حيث قامت إحدى السيدات بتوثيق ذلك أثناء قيادتها السيارة خلفهما، قبل أن يتوقفا وينزلا من سيارتيهما ويتبادلا الضرب.

وظهر المتشاجران في المقطع دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن، قبل أن يبادر ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة، أحدهم يرتدي زي رجل أمن، لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

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