كويتيون يطلقون حملة احتجاجا على قرار يهدف لتقليص أعداد الوافدين

أطلق نشطاء كويتيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ احتجاجا على قرار يحظر إصدار تصاريح عمل للوافدين ممن بلغوا سن 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.

ودخل القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للقوى العاملة حيز التنفيذ، مطلع العام الجاري، والذي يهدف لتقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية بسبب الهبوط الكبير بأسعار النفط، والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد.

وواجه القرار انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين حذروا من تبعات القرار على المواطنين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلا عن تأثيره على الوافدين وأسرهم؛ ما قد يتسبب بأزمة إنسانية لهم.

وتحت وسم (أنا ضد القرار)، عبَر الكويتيون عن رفضهم للقرار، مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عنه؛ كونه يمس أشخاصا يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.

وشارك الإعلامي أحمد الفضلي، المدير التنفيذي لقناة ”atv“ وقناة فنون، في الحملة، معلنا رفضه للقرار الذي وصفه ”بالتعسفي“.

#أنا_ضد_القرار

في إخوان لنا من الوافدين صار لهم عشرات السنين وعايشين بينا ومالهم أي أرتباط ببلدانهم خدموا البلد وعوايلهم موجودين هذا قرار تعسفي أرحم ترحم. pic.twitter.com/4N6fM9Ecti — احمد الفضلي (@A_Afadli11) May 30, 2021

وكذلك تضامنت الصحفية بجريدة ”القبس“ المحلية بيبي الخضري مع هذه الشريحة من الوافدين، مشيرة إلى أنها كويتية ضد هذا القرار الذي يحمل رقم (520/ 2020)، مرفقة تعليقها بتقرير سابق لها عبَر فيه وافدون تجاوزوا الستين عاما عن حزنهم بسبب هذا القرار.

وقالت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص ”#انا_ضد_القرار اللا إنساني، والذي يستهلك البشر ويتعامل معهم على أنهم مجرد أرقام“.

#انا_ضد_القرار اللا إنساني والذي يستهلك البشر ويتعامل معهم على أنهم مجرد أرقام — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) May 30, 2021

وقال الناشط خليفة الفضلي: ”أعداد كبيرة منهم مواليد الكويت أو أن جميع أفراد عائلتهم موجودون بالكويت وانقطعت الصلة مع بلدهم الأصلي، وين يروحون؟!“.

أعداد كبيرة منهم مواليد الكويت أو أن جميع أفراد عائلتهم موجودين بالكويت وانقطعت الصلة مع بلدهم الأصلي

وين يروحون؟!#انا_ضد_القرار pic.twitter.com/5PaDOR4Tq0 — خليفة الفضلي 🇵🇸 (@k_73_k) May 30, 2021

وفي ظل الرفض الكبير لهذا القرار، تدور أنباء عن إعداد الهيئة العامة للقوى العاملة جملة ضوابط جديدة تتعلق بالقرار.

ونقلا عن مصادر وُصفت بـ“المطلعة“، فإن ”التأمين الصحي الخاص هو أحد الحلول الأساسية للأزمة، على اعتبار أن ذلك سيمنع حصول أي إرهاق للقطاع الصحي الحكومي“.

وقالت المصادر، إن ”الكثير من الذين تجاوزوا الـ60 عاما يقيمون في البلاد منذ عقود، وراكموا خبرات على مدار السنوات تفوق بأهميتها الشهادات الجامعية“.

وأضافت: ”الضوابط التي تعمل القوى العاملة على إعدادها تُوازِن بين حاجة سوق العمل للخبرات والعمل على تعديل التركيبة السكانية“.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف، ولا يوجد إحصائيات رسمية لعدد الوافدين الذين شملهم قرار حظر التجديد.