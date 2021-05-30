محكمة كويتية تصدر حكمها النهائي في واحدة من أكبر قضايا "الاتجار بالبشر"

أسدلت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر، والتي اتهم فيها ضابط رتبة عقيد في وزارة الداخلية و7 وافدين مصريين، تم ضبطهم والتحقيق معهم منذ عام.

وأيدت المحكمة سجن العقيد والمصريين 3 أعوام مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين المصريين عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

#التمييز تصدر حكمها في أكبر قضايا #الاتجار_بالبشر.. حبس «عقيد» في الداخلية و7 مصريين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد للمتهمين الوافدين بعد تنفيذ العقوبةhttps://t.co/c36gLyHymK — الراي (@AlraiMediaGroup) May 30, 2021

وتم حجز الضابط وعدد من المقيمين المصريين في نيسان/ أبريل 2020، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من العمال المصريين ضدهم، بتهمة التورط بعمليات جلب العمالة السائبة من مصر، مقابل مبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط، بحسب تقارير إخبارية سابقة.

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وقررت وزارة الداخلية -آنذاك- إيقاف الضابط عن العمل، وإدراج شركته في قائمة الممنوعين من الكفالات والتأشيرات، بعد أن تم الوصول إليه من خلال عدد من العمال المصريين الذين تجمهروا أمام الشركة؛ للمطالبة بحقوقهم، بعد اتهام مندوب الشركة، بحرمانهم من حقوقهم وجوازات سفرهم.

وشددت السلطات الأمنية في الكويت، خلال الأشهر الماضية، من إجراءات ملاحقة المتهمين بقضية المتاجرة بالبشر، أو ما يُعرف بـ ”تجارة الإقامات“، وضبطت عشرات المتهمين، منهم مواطنون ومقيمون، تزامنًا مع تعهدات رسمية، بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية، أيًا كان مركزه.

وتُعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة، ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ ”العمالة السائبة“.