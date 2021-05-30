عراقية تخنق زوجها بقطعة قماش أثناء نومه

أقدمت عراقية على قتل زوجها، اليوم الأحد، خنقا بواسطة قطعة قماش، أثناء نومه بمحافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني إن ”مركز شرطة كرمة بني سعيد تلقى بلاغًا بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما على فراشه في قضاء كرمة بني سعيد لأسباب مجهولة“، وفقا لما أورده موقع ”ناس“.

وتابع المصدر: ”بعد التحقيق، تبين قيام زوجة المجني عليه والتي تصغره بعام واحد، بقتله خنقا بواسطة غطاء الرأس، وتم توقيفها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي“.

ولم ترد في تصريحات المصدر الأمني معلومات بشأن دوافع الزوجة وراء قتل زوجها.