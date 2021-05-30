محكمة إماراتية تغرم رجلا أتلف نظارة زوجته

غرمت محكمة رأس الخيمة زوجا بمبلغ مقداره 5000 درهم لصالح زوجته تعويضا عن الضرر الذي ألحقه بنظاراتها الشمسية.

وقالت الزوجة إن زوجها (خليجي) طردها من منزل الزوجية، ومنعها من أخذ أغراضها وملابسها، وأتلف وبدد بعض منقولاتها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر مادي وأدبي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، اعترف الزوج أمام تحقيقات النيابة العامة بإتلافه بعض المنقولات وعدم سداده قيمتها.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن الزوج أنكر في جميع مراحل التحقيقات لدى الشرطة والنيابة العامة استيلاءه على منقولات وملابس زوجته، وأقرّ بأخذ أغراضها وملابسها ووضعها في حقائب وتركها لدى إحدى قريباتها.

وقالت المحكمة إن الزوج أقرّ بإتلاف نظارة شمسية لزوجته، وإن الثابت أن الإتلافات تقتصر على النظارة، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة والشرطة.

واعتبرت أن تعمد الزوج إتلاف النظارة من شأنه أن يلحق بزوجته ضرراً مادياً، يتمثل في فقدانها لها وحرمانها استعمالها، كما أن من شأنه أن يولّد لديها شعوراً بالحزن والأسى، لما في ذلك من اعتداء على أملاكها، ولما تمثله النظارة من قيمة اعتبارية لها.

ورأت المحكمة أن ما لحق بالزوجة من ضرر مادي وأدبي كان نتيجة مباشرة لخطأ الزوج والفعل الضار الذي اقترفه، مضيفة أنها تلزمه بأداء 5000 درهم تعويضاً لها.