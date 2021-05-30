السعودية.. القبض على متهم بسرقة امرأة في جدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة في أحد الشوارع وسرقة ما بحوزتها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه بالإشارة إلى مقطع الفیدیو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ویظھر فیھ اعتداء قائد مركبة على امرأة في أحد الشوارع وسرقة ما بحوزتھا، فقد تمكنت الجھات المختصة بشرطة محافظة جدة من تحدید ھویة الجاني والقبض علیه.

وأوضح المتحدث أن المتهم مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفي حادثة منفصلة، تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن وسلب ما بحوزة العمالة الوافدة من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام، وقدّر ما سرقه من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.