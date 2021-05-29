روسيا.. شرطي مرور يطلق النار على رأس شاب (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن المحققين فتحوا قضية جنائية بحق شرطي مرور أطلق رصاصة على رأس شاب يبلغ من العمر 19 عاما أثناء اعتقاله.

وقع الحادث يوم أمس 28 مايو على طريق سيبيريا السريع، إذ لم يستجب سائق سيارة تويوتا لطلب شرطة المرور بالتوقف، وزاد من سرعته واستمر في القيادة تجاه نوفوسيبيرسك.

وبدأت دورية المرور في مطاردته إلى أن توقف عند فندق على جانب الطريق.

واقتاد شرطي المرور، البالغ من العمر 38 عامًا، السائق إلى سيارة الشرطة، ليبدأ أحد رفاقه بالمقاومة والآخر بالتصوير.

ومن ثم استخدم الشرطي العنف ضد صديق السائق بضربه وركله، وقام بسحب مسدسه ووجهه عليه، ليضغط على الزناد بالخطأ، ويصيبه برصاصة في رأسه، حسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الشرطة أجرت على الفور الإسعافات الأولية، واستدعت الإسعاف لنقل الشاب إلى المستشفى.