مشاجرة عنيفة بين شاب ورجل مسن بأحد شوارع الكويت (فيديو)

تداولت المواقع الإخبارية الكويتية مقطعا لمشاجرة عنيفة بأحد الشوارع بين شاب ورجل مسن.

ووقعت المشاجرة عقب تزاحم الرجلين بسياراتهم أثناء قيادتهم لها في أحد الشوارع السريعة، حيث قامت إحدى السيدات بتوثيق ذلك أثناء قيادتها السيارة خلفهم، قبل أن يتوقفا وينزلا من سياراتهم ويتبادلا الضرب.

استهتار ورعونه من شاب يقود وانيت اعتدى بعد ذلك بالضرب على رجل يقود السياره اليوكن وقد تدخل الماره لفض المشاجرة. نطالب وزارة الداخليه استدعاء الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونيه خاصه ضد قائد السياره الوانيت. pic.twitter.com/wy8T8gXmzX — حمد السريع (@bomshary871) May 29, 2021

وظهر في المقطع المتشاجران دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن دون تحديد المكان وتاريخ الحادثة.

شاب يضرب مسن في الشارع!! .. مسلسل العنف من سيء إلى أسوأ| #أوّل_نيوز pic.twitter.com/XdTn9He9tK — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 29, 2021

وهمَ ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة أحدهم يرتدي زي رجل أمن لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة من قبل النشطاء بين من استنكر هجوم الشاب على رجل كبير في العمر، في حين قال البعض إن من المحتمل أن يكون الرجل المسن قد تعدى على الشاب ما دفعه للهجوم عليه بهذه الطريقة.

مهما كان هذا رجل كبير بالسن

والله لو مهما يحدث منه ما ارفع حتى صوتي عليه

الله يرحمنا برحمته ويجزا والدينا عنا كل خير على تربيتنا — كويتي هلالي (@hillally_kw) May 29, 2021