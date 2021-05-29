منوعات

مشاجرة عنيفة بين شاب ورجل مسن بأحد شوارع الكويت (فيديو)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 19:32 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 19:55 GMT

مشاجرة عنيفة بين شاب ورجل مسن بأحد شوارع الكويت (فيديو)

تداولت المواقع الإخبارية الكويتية مقطعا لمشاجرة عنيفة بأحد الشوارع بين شاب ورجل مسن. ووقعت المشاجرة عقب تزاحم الرجلين بسياراتهم أثناء قيادتهم لها في أحد الشوارع

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تداولت المواقع الإخبارية الكويتية مقطعا لمشاجرة عنيفة بأحد الشوارع بين شاب ورجل مسن.

ووقعت المشاجرة عقب تزاحم الرجلين بسياراتهم أثناء قيادتهم لها في أحد الشوارع السريعة، حيث قامت إحدى السيدات بتوثيق ذلك أثناء قيادتها السيارة خلفهم، قبل أن يتوقفا وينزلا من سياراتهم ويتبادلا الضرب.

وظهر في المقطع المتشاجران دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن دون تحديد المكان وتاريخ الحادثة.

وهمَ ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة أحدهم يرتدي زي رجل أمن لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة من قبل النشطاء بين من استنكر هجوم الشاب على رجل كبير في العمر، في حين قال البعض إن من المحتمل أن يكون الرجل المسن قد تعدى على الشاب ما دفعه للهجوم عليه بهذه الطريقة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play