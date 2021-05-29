منوعات

مصر.. السجن 15 عاما لسائق باص حضانة أدين بـ"هتك عرض" طفلة
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 18:04 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 18:25 GMT

مصر.. السجن 15 عاما لسائق باص حضانة أدين بـ"هتك عرض" طفلة

عاقبت محكمة جنايات قنا المصرية سائقا بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة هتك عرض طفلة عمرها 4 أعوام، في محافظة قنا بصعيد البلاد. وتعود تفاصيل القضية لعام 2019، عندما

+A -A
المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

عاقبت محكمة جنايات قنا المصرية سائقا بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة هتك عرض طفلة عمرها 4 أعوام، في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وتعود تفاصيل القضية لعام 2019، عندما أبلغت والدة المجني عليها الأجهزة الأمنية أن السائق عبث في مناطق حساسة من جسد الطفلة أثناء توصيلها، مشيرة إلى أنها شاهدت خوف طفلتها من الجلوس بجوار السائق، وبالحديث معها كشفت ما حدث.

ووجهت النيابة العامة لسائق باص الحضانة تهمة هتك عرض طفلة عمرها أربعة أعوام ونصف العام فقط.

وأحيلت القضية، آنذاك، للنيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play