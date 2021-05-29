مصر.. السجن 15 عاما لسائق باص حضانة أدين بـ"هتك عرض" طفلة

عاقبت محكمة جنايات قنا المصرية سائقا بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة هتك عرض طفلة عمرها 4 أعوام، في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وتعود تفاصيل القضية لعام 2019، عندما أبلغت والدة المجني عليها الأجهزة الأمنية أن السائق عبث في مناطق حساسة من جسد الطفلة أثناء توصيلها، مشيرة إلى أنها شاهدت خوف طفلتها من الجلوس بجوار السائق، وبالحديث معها كشفت ما حدث.

ووجهت النيابة العامة لسائق باص الحضانة تهمة هتك عرض طفلة عمرها أربعة أعوام ونصف العام فقط.

وأحيلت القضية، آنذاك، للنيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً.