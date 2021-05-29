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السعودية.. ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح (فيديو)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 13:42 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 13:50 GMT

السعودية.. ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح (فيديو)

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه تم ضبط 70 شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس. وأوضح السحيباني أن التجمع مخالف للإجراءات

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه تم ضبط 70 شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس.

وأوضح السحيباني أن التجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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