القبض على لصين خلال مطاردة مثيرة في الكويت (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط لصين بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية، وقرطبة، حيث تم توقيف المتهمين عقب مطاردة مثيرة.
فيديو | مطاردة تنتهي بالقبض على لصين يستقلان مركبة مسروقة
• سرقا مقهى ومحلين في «المباركية» ومنزلين في «قرطبة»https://t.co/53UBx5B84Z#الكويت #مطاردات_الكويت #سرقات_الكويت #حرامية_الكويت #مباحث_الكويت #الداخلية_الكويت #سوق_المباركية #منطقة_قرطبة pic.twitter.com/SXjhV5pAuN
— جرائم ومحاكم (@cckwt) May 28, 2021
وطاردت الأجهزة مركبة اللصين وقطعت الطريق عليهما، وأجبرتهما على التوقف، بعد أن أبديا مقاومة عنيفة، كما تبين أن المركبة التي كانا يستقلانها مسروقة.
وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وارشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.