القبض على لصين خلال مطاردة مثيرة في الكويت (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط لصين بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية، وقرطبة، حيث تم توقيف المتهمين عقب مطاردة مثيرة.

وطاردت الأجهزة مركبة اللصين وقطعت الطريق عليهما، وأجبرتهما على التوقف، بعد أن أبديا مقاومة عنيفة، كما تبين أن المركبة التي كانا يستقلانها مسروقة.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وارشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.