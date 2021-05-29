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القبض على لصين خلال مطاردة مثيرة في الكويت (فيديو)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 9:46 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 10:45 GMT

القبض على لصين خلال مطاردة مثيرة في الكويت (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط لصين بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية، وقرطبة، حيث تم توقيف المتهمين  عقب مطاردة مثيرة. فيديو | مطاردة

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المصدر: إرم نيوز

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط لصين بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية، وقرطبة، حيث تم توقيف المتهمين  عقب مطاردة مثيرة.

وطاردت الأجهزة مركبة اللصين وقطعت الطريق عليهما، وأجبرتهما على التوقف، بعد أن أبديا مقاومة عنيفة، كما تبين أن المركبة التي كانا يستقلانها مسروقة.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وارشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.

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