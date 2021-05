مداهمة وكر مخدرات في بريطانيا تقود لمصنع ضخم لتعدين بيتكوين

فوجئ عناصر الشرطة البريطانية بالعثور على 100 جهاز كمبيوتر أثناء تنفيذ مداهمة لما اعتقدوا أنه مزرعة قنب غير قانونية.

ووفق ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر التي عثروا عليها في تصنيع العملة المشفرة ”بيتكوين“.

#ICYMI | Last week saw us work with other police forces in a coordinated blitz on organised crime groups and #CountyLines believed to be running cocaine and heroin supply chains out of the West Midlands.

More → https://t.co/wP4xWLzDnc pic.twitter.com/u4nQNvHEM0

— West Midlands Police (@WMPolice) May 28, 2021