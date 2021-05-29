مداهمة وكر مخدرات في بريطانيا تقود لمصنع ضخم لتعدين بيتكوين

فوجئ عناصر الشرطة البريطانية بالعثور على 100 جهاز كمبيوتر أثناء تنفيذ مداهمة لما اعتقدوا أنه مزرعة قنب غير قانونية.

ووفق ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر التي عثروا عليها في تصنيع العملة المشفرة ”بيتكوين“.

#ICYMI | Last week saw us work with other police forces in a coordinated blitz on organised crime groups and #CountyLines believed to be running cocaine and heroin supply chains out of the West Midlands. More → https://t.co/wP4xWLzDnc pic.twitter.com/u4nQNvHEM0 — West Midlands Police (@WMPolice) May 28, 2021

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ضباطا من شرطة منطقة ”ويست ميدلاندز“ داهموا مستودعا غرب مدينة برمنغهام بناء على مذكرة تتعلق بمكافحة المخدرات، بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات تشير إلى أنه كان يستخدم لزراعة القنب بشكل غير قانوني.

وأضافت أنهم عثروا على كمية كبيرة من الأسلاك وأجهزة التهوية التي ظهرت خارج المستودع، وقامت طائرة دون طيار بقياس مستويات عالية من الحرارة المتصاعدة منه، وهي جميعها علامات تشير لمصنع للقنب، لكن بعد اقتحام الضباط للمستودع تبين أنه مصنع للعملات المشفرة.

وتبين للشرطة أن أجهزة الكمبيوتر تستخدم كهرباء مسروقة من مصدر للطاقة خارج المستودع، وقالت الشرطة إن المصنع يستهلك آلاف الدولارات من الكهرباء.

وتحتاج عملية صنع العملات المشفرة التي تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر لحل الألغاز الرياضية المعقدة، إلى قدر كبير من الطاقة المكلفة للغاية.