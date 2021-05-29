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مداهمة وكر مخدرات في بريطانيا تقود لمصنع ضخم لتعدين بيتكوين
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 7:38 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 7:45 GMT

مداهمة وكر مخدرات في بريطانيا تقود لمصنع ضخم لتعدين بيتكوين

فوجئ عناصر الشرطة البريطانية بالعثور على 100 جهاز كمبيوتر أثناء تنفيذ مداهمة لما اعتقدوا أنه مزرعة قنب غير قانونية. ووفق ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية،

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المصدر: فريق التحرير

فوجئ عناصر الشرطة البريطانية بالعثور على 100 جهاز كمبيوتر أثناء تنفيذ مداهمة لما اعتقدوا أنه مزرعة قنب غير قانونية.

ووفق ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر التي عثروا عليها في تصنيع العملة المشفرة ”بيتكوين“.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ضباطا من شرطة منطقة ”ويست ميدلاندز“ داهموا مستودعا غرب مدينة برمنغهام بناء على مذكرة تتعلق بمكافحة المخدرات، بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات تشير إلى أنه كان يستخدم لزراعة القنب بشكل غير قانوني.

وأضافت أنهم عثروا على كمية كبيرة من الأسلاك وأجهزة التهوية التي ظهرت خارج المستودع، وقامت طائرة دون طيار بقياس مستويات عالية من الحرارة المتصاعدة منه، وهي جميعها علامات تشير لمصنع للقنب، لكن بعد اقتحام الضباط للمستودع تبين أنه مصنع للعملات المشفرة.

وتبين للشرطة أن أجهزة الكمبيوتر تستخدم كهرباء مسروقة من مصدر للطاقة خارج المستودع، وقالت الشرطة إن المصنع يستهلك آلاف الدولارات من الكهرباء.

وتحتاج عملية صنع العملات المشفرة التي تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر لحل الألغاز الرياضية المعقدة، إلى قدر كبير من الطاقة المكلفة للغاية.

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