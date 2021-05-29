نزاع قبلي من أجل "ألف دينار" يثير غضبا في العراق (فيديو)

أثار نزاع قبلي نشب مساء يوم الجمعة، جنوبي العراق، غضباً شعبياً واسعاً، ومطالبات بضبط سلاح العشائر، خاصة أن سبب هذا الاقتتال كان مبلغ ”ألف دينار“ عراقي.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت مصادر أمنية، ووسائل إعلام محلية، بأن شخصين اختلفا من أجل مبلغ ألف دينار (66 سنتاً)، وادعى كل شخص أحقيته بالمبلغ، لكن الخلاف تطور إلى شجار لفظي، وتدخل من آخرين في الشجار الذي تطور لاحقاً.

وبحسب المصادر، فإن الشخصين استدعيا ذويهما، الذين حضروا بالأسلحة الخفيفة إلى موقع الشجار، وبدأت عقب ذلك معركة حامية بين الطرفين، عبر إطلاق النار على منازل بعضهما.

وتسبب هذا النزاع بمصرع طفل وإصابة شخصين آخرين، جرّاء إطلاق النار الكثيف، فضلاً عن احتراق ثلاثة منازل بالحادثة، قبل أن تصل قوة أمنية وتنهي الخلاف، وتقبض على بعض المشاركين في النزاع.

فيديو رقم 2 من ميسان نزاع عشائري بسبب الف 1000 دينار معدان احنه وبينه ملوحه pic.twitter.com/LG6BqhR8ul — مهدي الموسوي (@11IXgohXHD3hcHb) May 29, 2021

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً، لجهة تعاظم مخاطر تلك النزاعات، وتأثيرها على أمن المواطنين، وتسببها بشكل متكرر في سقوط قتلى وجرحى، خاصة مع غياب الأسباب الداعية إليها، والتي تكون أحياناً لا تستوجب حمل السلاح ومواجهة الآخرين.

بسبب "ألف دينار" نزاع عشائري يتسبب بمقتل طفل في ميسان. إليك المشتكى يا رب — محمد الكبيسي (@malkobaysi) May 28, 2021

وتتسبب تلك النزاعات سنوياً بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين، دون وجود إحصائية رسمية لأعداد ضحايا تلك المعارك. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن من نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة و“احترام القوانين“.

الى متى يا همج طفل يقتل علمود الف دينار شوكت تصيرون اوادم…. ميسان.. نزاع عشائري على "الف دينار" ينتهي بوفاة طفل وحرق منازل — ابو ذر الغفاري (@skQ0fIfbVxoj3FU) May 28, 2021

وتتنازع تلك العشائر في ما بينها من أجل مصالح مختلفة، مثل عقارات وأراضٍ تعود للدولة، أو حتى صفقات مخدرات، أو نزاعات تقليدية بشأن الفصل (الدية العشائرية) ومشكلات صغيرة تتحول إلى مواجهات كبيرة تودي بحياة العشرات.