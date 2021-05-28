القضاء الإسباني يحقق في قضية ترحيل القاصر المغربي أشرف

طالب المدعي العام بمدينة سبتة التابعة للسلطات الإسبانية، بمعرفة تفاصل ترحيل القاصر المغربي أشرف عدة مرات، و الذي انتشرت صوره عبر العالم بعد فيديو وصوله إلى سبتة سباحة مستعينا بعبوات بلاستيكية.

وذكرت صحيفة ”البايس“ الاسبانية ، أن المسؤول القضائي فتح تحقيقا في الموضوع بناء على الشكوى التي تقدمت بها في 21 مايو الجاري، منظمة “كوندينادورا دي باريوس” التي تهتم بحقوق الأطفال و القاصرين، وطالب بالفيديو الذي صوره الصحفي ”جون نازكا“ لصالح وكالة رويتر كاملا ،حتى الأجزاء التي لم يتم نشرها و الخاصة بترحيل أشرف الذي لم يتجاوز الـ16 عاما .

كما توصلت الصحيفة إلى معلومات تفيد أنه طلب أيضا من القيادة العامة بسبتة ،معرفة أسماء الجنود الذين ظهروا في الفيديو ونوعية التعليمات التي صدرت لهم يوم الأربعاء 19 مايو ، وهو ثالث يوم من الهجرة الجماعية غير المسبوقة التي وقعت على الحدود بين المغرب وسبتة ، وشهدت دخول ما لا يقل عن 1500 قاصر من معبر تاراخال.

وطالب أيضا بالتسجيلات الخاصة باليوم و الساعة التي تم فيها ترحيل أشرف، للكشف عن وقوع إجراءات مشابهة بحق قاصرين آخرين، كما شهدها عشرات الصحفيين الذين كانوا يعملون على الشاطئ في تلك الفترة.

وأكد المدعي العام ”خوسيه لويس بويرتا“ ، أنه يتم التركيز حاليا على التحقيق في حالة أشرف ، الذي تبين أنه تم ترحيله من سبتة إلى المغرب على الأقل مرتي، فيما صرح الفتى لوسائل إعلام محلية أنه قام بـ3 محاولات فاشلة.