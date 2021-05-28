مصري بقتل طفليه خنقا وينتحر

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من حل لغز العثور على شخص وطفليه مقتولين داخل منزلهم، حيث تبين أن الأب وراء الواقعة، حيث قتل طفليه خنقا، ثم انتحر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً من الأهالي بالعثور على 3 جثث لـ“أب ونجليه“، مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الجثث لموظف ونجليه طفل بعمر 10 سنوات و طفلة بعمر 12 سنة ولديهما آثار خنق بالرقبة.

كما توصلت التحريات إلى أن والدة الطفلين تعمل بمصنع ملابس وتقيم بنزل أهلها بعد خلافات مع زوجها.

وأظهرت تحريات رجال المباحث، أن الأب هو المتهم الرئيسي في الواقعة وأنه قام بخنق أطفاله ثم أقدم على الانتحار، وذلك لمروره بأزمة نفسية.