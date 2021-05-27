السجن المشدد 15 عاما لمصري هتك عرض ابنته

عاقبت محكمة مصرية أبًا هتك عرض ابنته البالغة من العمر 18 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما، في محافظة قنا بصعيد البلاد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، حين ورد بلاغ إلى خط نجدة الطفل من مواطن يتهم المواطن ”معروف. ج“ (47 عاما) بالاعتداء على ابنته جنسيا.

وأفادت الابنة ”عائشة. م“ في التحقيقات، بأن والدها يقوم بالتحرش بها جنسيا منذ أواخر عام 2019 ويقوم بضربها، موضحة أنها تقيم بمفردها معه؛ لأن والدتها تقيم في القاهرة منذ فترة لمعاملته السيئة لها.

وأكدت الابنة أن والدها اعتاد على تجريدها من ملابسها رغما عنها وبالقوة والإكراه، واعترف المتهم بذلك مدعيا أنه يتعاطى الحشيش.

وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا، والتي قضت بالسجن المشدد 15 عاما بحق المتهم.