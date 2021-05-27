الإمارات.. ضبط مراهق دهس 3 أشخاص ولاذ بالفرار

أعلنت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن ضبطها شابا، يبلغ من العمر 17 عاما، لا يحمل رخصة قيادة، وذلك بعد قيامه بدهس 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا إلى جانب أحد الطرق الداخلية في الإمارة، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، متسببا بإصابة أحدهم إصابات بليغة، فيما أصيب الاثنين الآخرين بإصابات متوسطة.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي في إدارة المرور والدوريات، إن ”بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث دهس وهروب على أحد الطرق الداخلية لإمارة رأس الخيمة“، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإسعاف والفرق الأمنية إلى الموقع المعني.

وأكد أنه تم نقل المصابين بالإسعاف، فيما تم تكثيف التحريات للوصول إلى الداهس، والذي تم ضبطه وتبين أنه يبلغ من العمر 17 عاما ولا يملك رخصة قيادة، وتم توجيه 3 اتهامات ضده، وهي ارتكاب حادث الدهس والهروب من المكان والقيادة بدون رخصة قيادة، وأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.