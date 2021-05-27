الكويت.. ممرضة تسرق لقاح "فايزر" لحماية صديقتيها من "كورونا"

أسدلت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت الستار على قضية الممرضة الإندونيسية، المتهمة باختلاس لقاح ”فايزر“ من مقر عملها، حيث تمت إحالتها إلى النيابة العامة بتهمة اختلاس المال العام.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد أقرت الممرضة المتهمة (47 عاما) في التحقيقات بسرقة لقاح فايزر من جهة عملها وقدمته لمواطنتيها داخل شقتها في الجهراء دون مقابل، على حد قولها، مبررة تصرفها برغبتها بحماية صديقتيها من إصابتهما بفيروس ”كورونا“.

وكانت معلومات قد وردت في وقت سابق للأجهزة الأمنية في محافظة الجهراء عن قيام مقيمة إندونيسية بالتحصل على لقاح كورونا رغم أنها غير مسجلة في منصة وزارة الصحة.

وإثر ذلك، ألقي القبض على المقيمة وبالتحقيق معها اعترفت بأن مواطنتها التي تعمل ممرضة وتقيم في الجهراء هي من قدمت لها الجرعة الأولى في مسكنها، وبعد القبض على الممرضة أقرت بدورها بسرقة جرعتين من اللقاح من جهة عملها، وأنها قدمته لصديقتيها، وأرشدت عن المتهمة الثالثة، وهي تقيم في الجهراء، حيث تم ضبطها كذلك، وتم توجيه تهمة الاختلاس للممرضة، فيما تم تسجيل قضية الحصول على اللقاح بطرق غير قانونية للصديقتين.