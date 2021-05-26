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الكويت.. سطو مسلح على محل للحلويات في السالمية (فيديو)
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 18:19 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 18:50 GMT

الكويت.. سطو مسلح على محل للحلويات في السالمية (فيديو)

تعرض محل لبيع الحلويات في محافظة السالمية الكويتية لسطو مسلح نفذه شخص ملثم، قام بتهديد العاملين داخله وسرق مبلغا من المال. وذكرت صحيفة الراي المحلية، اليوم

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المصدر: فريق التحرير

تعرض محل لبيع الحلويات في محافظة السالمية الكويتية لسطو مسلح نفذه شخص ملثم، قام بتهديد العاملين داخله وسرق مبلغا من المال.

وذكرت صحيفة الراي المحلية، اليوم الأربعاء، أن ”شخصًا مسلحًا مجهول الهوية سطا على محل حلويات بالسالمية مستخدما سلاحا ناريا وسرق مبلغ 1000 دينار وهرب“.

ونشر حساب ”المجلس“ المحلي مقطع فيديو يظهر وقائع عملية السطو المسلح، حيث أشهر الجاني سلاحه بوجه أحد العمال المتواجدين داخل المتجر، وبعد ذلك قام بفتح ”الكاش“ وأخذ مبلغا ماليًا.

ويظهر مقطع الفيديو بأن الجاني كان يرتدي قفازات بيديه لإخفاء البصمات، فيما أخفى وجهه بواسطة كمامة وقبعة.

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