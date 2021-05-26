منوعات

مصر.. الإعدام شنقا لطبيب قتل زوجته بالرصاص في الشارع
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 17:20 GMT

مصر.. الإعدام شنقا لطبيب قتل زوجته بالرصاص في الشارع

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا على طبيب بشري بتهمة قتل زوجته (موجهة اللغة الفرنسية) بطلقات نارية في الشارع بمحافظة الشرقية. وتعود أحداث القضية

+A -A
المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا على طبيب بشري بتهمة قتل زوجته (موجهة اللغة الفرنسية) بطلقات نارية في الشارع بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية لسنة 2020 بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول ”أ ال ه“ (موجهة فرنسي) منزلها جثة هامدة إثر إصابتها بعيارين ناريين، وملقاة أرضا غارقة في دمائها.

وألقت الشرطة القبض على المتهم ويدعى ”م ال ال ع“ (69 عاما) طبيب بشري، وبحوزته سلاح ناري (مسدس 9 مم).

وبمواجهته أقر بقتل زوجته لخلافات بينهما، إذ استدرجها بحجة شراء مستلزمات منزلية من بورسعيد، أمام معرض سيارات، وقتلها في الشارع.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play