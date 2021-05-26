مصر.. السجن المؤبد للمتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم الأربعاء بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فساد المليار دولار“ بالسجن المؤبد ورد المبالغ المستولى عليها.

وفي التفاصيل، كان النائب العام في مصر المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر في 18 أكتوبر 2018 بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ“فساد المليار دولار“ إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة ”تراي أوشن للبترول“ وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

يذكر أن نيابة الأموال العامة في مصر، باشرت آنذاك تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول ويدعى ”محمد محفوظ الأنصاري“ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ”تراي أوشن“ بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) في الدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة حينها قيام المتهم الثانى بتحويل مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني في القاهرة والدوحة وعودة في القاهرة وفي الدوحة)، التى أسسها خصيصًا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالى مبلغ 4.2 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطني في الدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

من جانبها كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراقها، عددا من الوقائع، بينها حصول المتهمين الأول والثاني على مبالغ من حساب شركة ”تراى أوشن“ بلغت 18 مليونا و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، أى حسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنع وإعداد ميزانية شركة ”تراي أوشن“ خلال عامي 2012، 2013.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أجلت في 31 مارس/آذار الماضي محاكمة المتهمين بقضية ”فساد المليار دولار“ لجلسة 26 مايو/آيار اليوم للاطلاع.