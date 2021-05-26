اعترافات صادمة للطفلة المصرية قاتلة والدها حرقا‎

أدلت الطفلة المصرية المتهمة بقتل والدها حرقا بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيا في محافظة الجيزة، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، اليوم الأربعاء.

وقالت الطفلة (13 عاما) إنها كانت تريد التخلص من والدها، لأنه كان يريد الاعتداء عليها جنسيا، بعد انفصاله عن والدتها، مؤكدة أن ”عشيقها“ الذي تم ضبطه معها لا علاقة له بالحادث.

وأضافت الطفلة في التحقيقات: ”أمي منفصلة عن والدي وأنا أعيش معه في البيت، وكان يضيق علي في الداخلة والخارجة، وأنا اللي حرقته وعشيقي ليست له علاقة بالموضوع“.

وتابعت: ”أنا عملت كده بعدما شاهدت أفلاما هندية، وأعطيته في الأول مخدرا وبعدها حقنة حتى لا يشعر بشيء وبعدها أشعلت فيه النيران“.

من جهتها أمرت جهات التحقيق بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة اعتداء والدها عليها جنسيًا، وبيان إذا كانت عذراء من عدمه، كما أمرت بحبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان مواطن، أربعيني، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة داخل غرفة نومه.

وشوهدت ابنته ومعها حقيبة ملابس، وبضبطها اعترفت أنها سكبت ”الكاز“ وأشعلت النيران في والدها بسبب اعتدائه عليها جنسيًا وجسديا كما قالت.