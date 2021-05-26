القبض على مصرية بتهمة قتل زوجها وطفليها‎

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على سيدة بتهمة خنق زوجها وطفليها، حيث عثر على جثثهم داخل منزلهم بإحدى قرى محافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على 3 جثث لأب وطفليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

وكشفت التحقيقات، أن الجثث تعود لموظف يدعى ”حازم ر.ف“ وطفليه ”حسام.ح.ر“ 10 سنوات و“ سما “ 12 سنة، وتبين أنهم مخنوقون بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة وتبين أن الزوجة وأم الطفلين المجني عليهما غير موجودة بالمنزل وتم القبض عليها.

وكشف مصدر أمني، أنه يوجد شبهة جنائية حول الزوجة، وجار استجوابها لكشف تفاصيل وملابسات الجريمة، كما تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.