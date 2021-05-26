السجن 15 عاما بدلا من الإعدام بحق كويتية متهمة بقتل خادمتها الفلبينية

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق مواطنة مدانة بتعذيب وقتل خادمتها الفلبينية قبل نحو عام ونصف العام، واستبدلته بحكم السجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ.

وأيدت المحكمة حكم سجن زوج المواطنة المتهم بالقضية ذاتها، وهو عسكري يعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية أربع سنوات، عن التزوير في أوراق رسمية ومخالفة قوانين العمالة المنزلية، وفقا لحسابات إخبارية محلية.

قضية قتل وتعذيب الخادمة الفلبينية :

الإستئناف تدين المواطنة بالحبس 15 سنة وتلغي حكم الإعدام وتأييد حبس زوجها 4 سنوات عن التزوير في أوراق رسمية ومخالفة قوانين العمالة المنزلية pic.twitter.com/Sr9IrUedDf — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 26, 2021

وكانت محكمة الجنايات قضت في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، بإعدام المواطنة بتهمة قتل خادمتها الفلبينية جانيلين فيلافيند في حادثة تسببت بتوتر العلاقة بين البلدين، وفرض حظر إرسال العمالة إلى الكويت قبل توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين.

وتوفّت الخادمة جانيلين في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى إلى إبلاغ وزارة الداخلية، بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وأمر النائب العام في الكويت آنذاك، بحجز العسكري وزوجته في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن ”الزوجة المتهمة لديها سوابق في الاعتداء على الخادمات وتعذيبهن“.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة أخرى مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق ومر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في شهر أيار/ مايو من العام ذاته.