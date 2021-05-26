ترقب واسع في السعودية وخارجها لصدور أمر ملكي بتنفيذ حكم الإعدام بحق "خاطفة الدمام"

يترقب السعوديون، ومتابعون كثر من خارج المملكة، صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنة سعودية تدعى مريم، وعُرفت بلقب ”خاطفة الدمام“، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدها في جريمتها الأغرب في تاريخ المملكة، عندما خطفت ثلاثة أطفال رضع ليعيشوا برفقتها نحو ثلاثة عقود بعيداً عن عائلاتهم الحقيقية.

وأيدت المحكمة العليا – وأحكامها نهائية وآخر درجات التقاضي في السعودية – يوم الاثنين الماضي، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد بدوره لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، القاضي بالقتل تعزيراً للخاطفة.

ونص الحكم النهائي في القضية على إدانة الخاطفة بالخطف، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية مع أحد شركائها في الجريمة، والسجن سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال على المتهم الثاني، والسجن 25 سنة ونصف السنة على المتهم الثالث، والسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال على المتهم الرابع.

ويحتاج تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية إلى صدور أمر ملكي بالتنفيذ، مع تأييده من قبل الطرف الثاني في القضية، وهم الشبان الثلاثة الذين خطفتهم مريم وعائلاتهم.

ولدى الخاطفة فرصة للنجاة من الإعدام إذا ما تنازل الشبان الثلاثة وعائلاتهم عن حقهم الخاص في القضية، حيث إن أحكام الإعدام ”تعزيراً“ يمكن إلغاؤها، على عكس أحكام الإعدام ”حداً“ الواجبة التنفيذ.

لكن موسى الخنيزي – وهو أصغر المخطوفين – كرر في تصريحات صحفية جديدة موقفه وموقف أخويه في الاختطاف، يوسف العماري ونايف قرادي، بأنهم سيتنازلون عن حقهم الخاص في القضية إذا ما اعترفت بوجود مخطوفين آخرين لم يُكشف عنهم في التحقيقات.

وظهرت عوائل أخرى فقدت أطفالاً لها في تواريخ قديمة أيضاً خلال التحقيقات، على أمل أن يصلوا لأبنائهم، وبينهم عائلة طفل يمني اسمه نسيم حبتور، لكن الخاطفة والمدانين معها في القضية أنكروا وجود مخطوفين آخرين غير الشبان الثلاثة.

#خاطفة_الدمام جزء من معاناة بعض الأهالي 💔💔💔💔 حسبي الله و نعم الوكيل https://t.co/XsbOIGXb5L — شمس (@ShamoOosaA) May 26, 2021

وظهر بعض المتعاطفين مع الخاطفة عقب صدور حكم المحكمة العليا ضدها، لكن المؤيدين لذلك الحكم والمتعاطفين مع المخطوفين وعائلاتهم، بدوا أكثر بين السعوديين الذين تصدرت القضية اهتماماتهم في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الاثنين الماضي عندما صدر الحكم النهائي.

#خاطفة_الدمام

لابد يجي يوم وينكشف المجرم وياخذ جزاه ، ابك وتعب اهل المخطوفين ومعاناتهم ٢٠ سنه واكثر كُله م همكم ؟ جايين تشفقون ع شخص كان سبب لمعاناة ذولا العوائل المسكينه ، الله يمهل ولا يهمل و وبينصر اهل المخطوفين م يضيع حق و وراه مطالب رب العالمين شايف وعارف رب العباد عادل🤍. — ٢٠٠١ | Asala . (@Xilla_s) May 25, 2021

لما أشوف صور المخطوفين وهم صغار أحس بحزن وأنا مالي قرابة فيهم فكيف بأمهاتهم وسنين صبرهم وحرمانهم ويجي أهبل من جيل الايباد يقول حكم القتل قاسي 😫 هذا جزاء كل مفسد في الأرض! ولأنها أنانية ما فكرت بشعور ابنها وابنتها لما ارتكبت هذا الجرم الله يكون بعونهم ويلهمهم الصبر #خاطفة_الدمام — Cláudie ☁️ (@1Ghn) May 24, 2021

#خاطفة_الدمام الحكم يحميني ويحميكم من خاطفه اخرى

هذا رادع لكل من تسول له نفسه الخطف … 👍🏻👍🏻 — نواف (@nj_almutairix) May 24, 2021

وبجانب الاهتمام الكبير بالقضية في السعودية، فإن لها متابعين كثرا من خارج المملكة بعدما كانت فصول القضية خلال التحقيقات والمحاكمة متواصلة في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وظهرت القضية للسطح أول مرة في شباط/فبراير من العام الماضي بصدور بيان لشرطة المنطقة الشرقية بعد شهور من التحقيقات السرية، أعقبت إجراء فحوصات طبية للحمض النووي لثلاثة شبان أثبتت نسبهم الحقيقي وشكلت أول الأدلة لإدانة خاطفتهم التي عاشوا معها على أنها والدتهم.

وتمت عملية خطف نايف القرادي – وهو أكبر المخطوفين – في مستشفى القطيف قبل نحو 26 عاما، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف الحقيقية فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.

كما قامت الخاطفة بخطف يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة في مستشفى الدمام قبل نحو 23 عاما، فيما تم خطف موسى الخنيزي قبل نحو 20 عاما من مستشفى الدمام أيضا.

وعاد الشبان الثلاثة إلى عوائلهم العام الماضي لتتكشف تباعا تفاصيل واحدة من أغرب قصص خطف الأطفال في العالم، تدرس أكثر من جهة إنتاجية تصوير مسلسل تلفزيوني عنها.