محكمة إماراتية تلزم عربية بتعويض زوجها الخليجي ماديّا لتفتيشها هاتفه

ألزمت محكمة مدني كلي رأس الخيمة زوجة عربية الجنسية بدفع 5431 درهما (نحو 1478 دولارا أمريكيا) تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها الخليجي جراء ما لحقه من ضرر، بعد أن انتهكت خصوصيته بتفتيش هاتفه، وأرسلت الصور والتسجيلات الخاصة به إلى أسرته لتشويه صورته أمامهم.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ عن النيابة العامة قولها في لائحة الاتهام، أن الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات؛ بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات.

وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وأدينت بها بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة إليه وإلى سمعته.

وذكر وكيل الزوجة أن الزوج أساء معاملة موكلته قولا وسبّا، وطردها من محل الزوجية، وأقام ضدها بلاغات عدة وقضية طلاق للضرر، إذ تم رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.

وأشار إلى أن رسالة الزوجة لم تكن تقصد من خلالها سبّه والتشهير به، إلا أن الزوج أقام ضدها بلاغا لإرغامها على التنازل عن حقوقها الشرعية، مضيفا أن دعوى الزوج جاءت مفتقرة لأي دليل وطلب الحكم برفض الدعوى.