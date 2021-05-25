الإعدام شنقا لثلاثة مصريين والمؤبد لاثنين آخرين قتلوا عجوزا لسرقتها

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين والمؤبد لاثنين آخرين بتهمة قتل عجوز وسرقتها في محافظة الشرقية.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق كل من ”نادر ف ع“، و“رفعت م أ“، و“هند ع ق“ إلى مفتى الجمهورية وتم التصديق على حكم إعدامهم بتهمة قتل عجوز قرية العصلوجي وسرقتها، كما قضت بالمؤبد لـ“شيماء م م ع“ و“ياسمين م م ع“ في القضية ذاتها.

وتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أسرة ”سميرة وحيد عبد النبي“ 67 سنة، ربة منزل، بالعثور عليها جثة هامدة وبجوارها عكازها، داخل مسكنها في منطقة ”العصلوجي“.

وتبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة في جسد الضحية فضلا عن وجود جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح في رأسها ووجهها وبعثرة محتويات الشقة واختفاء كافة المصوغات الذهبية الخاصة بها.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الجريمة هي جارتها ”ه أ “ 27 سنة، ربة منزل التي كانت تعتمد عليها لمساعدتها في ترتيب وتنظيف المنزل نظرا لكبر سنها وعجزها.

وذكرت التحقيقات أن الجانية استعانت بزوجها وصديقة لها وزوجها السائق وشقيقة زوجته.

وتمكنت الشرطة من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة، وأقرت المتهمة ”ه“ 27 سنة، أنه نظرا لترددها على المجني عليها لمساعدتها في أعمال المنزل وعلمها باحتفاظها بمصوغات ذهبية اتفقت مع باقي المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية.