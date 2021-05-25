السعودية.. القبض على شخص سرق ودهس مقيمًا في محطة وقود

قبضت فرق إدارة دوريات الأمن في العاصمة السعودية الرياض على شخص في العقد الثالث من العمر، لسرقته مبلغًا ماليًا من مقيم هندي بعد تعبئة مركبته بالوقود ودهسه في إحدى المحطات بمدينة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله إن“المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن في المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه.

وأشار الكريديس إلى أن المقيم الهندي، تعرض لإصابات، وأن حالته مستقرة، فيما تم توقيف المعتدي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.