الكويت.. تطورات جديدة في قضية مقتل الشابة فرح أكبر

عقدت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء جلستها الثانية لمحاكمة فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل الشابة فرح حمزة أكبر في شهر رمضان، حيث تم استجواب ضابط الواقعة من جديد للتحقق من التهم الموجهة للجاني.

وأكد الضابط العثور على جهاز تتبع بحوزة المتهم عند القبض عليه، كان يراقب به المجني عليها، لافتا إلى أن المتهم سدد طعنة واحدة في صدر المجني عليها وأرداها قتيلة، نقلا عن صحف محلية.

محكمة الجنايات تأمر النيابة العامة بتقديم صورة من طبق الأصل عن تحقيقات قضيتي الخطف والشروع في القتل إلى قضية قتل فرح أكبر وضابط الواقعة يؤكد العثور على جهاز تتبع بحوزة المتهم عند القبض عليه

كان يراقب به المغدورة فرح أكبر #جريمة_قتل_صباح_السالم pic.twitter.com/bXei9lHPFV — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 25, 2021

وكرر المتهم إنكاره قتل المجني عليها قائلا إنها ”هي من قتلت نفسها بتلك الطعنة“، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة 8 حزيران/ يونيو المقبل وذلك لضم ملفات القضايا المرفوعة من المجني عليها ضد المتهم قبل ارتكاب واقعة القتل.

المحامي عبدالمحسن القطان يطلب من محكمة الجنايات تغيير القيد والوصف وإضافة تهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد والتجسس على المغدورة فرح بوضع جهاز تتبع في مركبتها #جريمة_قتل_صباح_السالم pic.twitter.com/OnNVasLg5K — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 25, 2021

وواجهت محكمة الجنايات في جلستها الأولى، المتهم، بالتهم المسندة إليه، وهي الخطف وقتل الشابة فرح عمدا مع سبق الإصرار، وهو ما أنكره جملة وتفصيلا.

وقال المتهم للمحكمة إنه يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل في استخبارات الجيش، ويدرس في جامعة الكويت بتخصص علم نفس.

وطالب وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار (16600 دولار)، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم.

ووقعت الجريمة في 20 من نيسان/ أبريل الماضي في نهار رمضان، إذ أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها، ثم رماها أمام المستشفى، ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي.

وتعود تفاصيل قضية مقتل الشابة فرح إلى مرافعة شقيقتها المحامية دانة أكبر، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديد المحامية وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة، فحاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم نظرا لتهديده المتواصل.

ووجهت عائلة الشابة فرح اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.