قاضٍ إيطالي يطلب محاكمة 4 مسؤولي أمن مصريين بشأن مقتل ريجيني‎

ذكر مصدر قضائي، أن قاضيا إيطاليا طلب، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين، بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة العام 2016.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كيمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

ويقول المدعون الإيطاليون: إن تحقيقهم أظهر أن أربعة مسؤولين مصريين مسؤولون عن ”خطف“ ريجيني، في حين تورط أحدهم في ”مؤامرة لقتله“.

ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر، مرارا أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني أو مقتله.

وأضاف المصدر القضائي، أن ”القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة، وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر تشرين الأول“.