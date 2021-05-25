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قاضٍ إيطالي يطلب محاكمة 4 مسؤولي أمن مصريين بشأن مقتل ريجيني‎
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 15:34 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 16:15 GMT

قاضٍ إيطالي يطلب محاكمة 4 مسؤولي أمن مصريين بشأن مقتل ريجيني‎

ذكر مصدر قضائي، أن قاضيا إيطاليا طلب، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين، بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في

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المصدر: رويترز

ذكر مصدر قضائي، أن قاضيا إيطاليا طلب، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين، بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة العام 2016.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كيمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

ويقول المدعون الإيطاليون: إن تحقيقهم أظهر أن أربعة مسؤولين مصريين مسؤولون عن ”خطف“ ريجيني، في حين تورط أحدهم في ”مؤامرة لقتله“.

ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر، مرارا أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني أو مقتله.

وأضاف المصدر القضائي، أن ”القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة، وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر تشرين الأول“.

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