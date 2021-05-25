بسبب فيلم إباحي.. امرأة تطعن صديقها في بريطانيا

سددت امرأة بريطانية عدة طعنات بمفك براغي في ظهر صديقها، بعد أن ضبطته يشاهد فيلمًا إباحيًا على جهاز الكمبيوتر المحمول في منزلهما بإنجلترا.

ولم تقضِ المحكمة بسجن المرأة، واكتفت بالحكم عليها بالسجن لمدة 9 شهور مع وقف التنفيذ، بعد أن قررت أنها تعاني من مشكلات نفسية.

وأفادت صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن شانتيل باركر (31 عامًا) انتابتها نوبة من الغضب الشديد، وقامت بتحطيم جهاز الكمبيوتر قبل أن تقوم بطعن صديقها بمفك براغي في ظهره وكتفه عدة مرات، ثم أمسكت بحلقه ورفسته على درج المنزل في بلدة ”كارلايل“ بمقاطعة ”كومبريا“ شمال غرب إنجلترا.

وأشارت إلى أنه تم عرض صور إصابة صديقها في المحكمة، التي توصلت إلى أن باركر تعاني من مشاكل عقلية ازدادت بعد فقدان أحد أقاربها أواخر عام 2019.

ولفتت إلى أن القاضي حكم على المدعى عليها بالسجن تسعة أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد اعترافها بالاعتداء الجسدي الفعلي، وأنه أمر أيضًا بإكمال شرط إعادة التأهيل والإقامة الجبرية في منزلها لمدة ستة أشهر.