مصر.. الإعدام شنقا لطالب خطف طفلا وقتله لطلب فدية

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للطالب ”رامي إ م“ (22 عاما)؛ لخطفه طفلا وقتله، لطلب فدية مالية من أسرته بمحافظة الشرقية.

وكانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لسنة 2019، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول محمد علاء محمد (10 أعوام) جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات قيام صديق المجني عليه، وهو طفل عمره (10 أعوام)، باستدراج الضحية عن طريق التحايل من أمام مسكنه، كونهما صديقين، وذلك بناء على اتفاق مسبق بينه وبين المتهم الأول ”رامي إ م“؛ لخطفه عن طريق التحايل وطلب فدية مالية؛ لمرور الأخير بضائقة مالية.

وفي يوم الواقعة، قتل المتهم الأول المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن كتم أنفاسه بيده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وكان ذلك عقب تخديره بواسطة عقار منوم، ثم اتصل بأسرته لطلب فدية مالية.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وإحالة المتهم الثاني إلى محكمة الطفل، فيما تم الحكم على الطالب بالإعدام.