السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين في قضية تعرية سيدة بمصر‎

قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 3 متهمين بتعرية سيدة مسنة وتصويرها بغرض ابتزازها لسرقة شقتها بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وفي التفاصيل، كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية، وإجبارها على توقيع ايصالات أمانة وتصويرها عارية؛ لمنعها من إبلاغ الشرطة.

وقالت المجني عليها في بلاغها: إنها أعلنت عن بيع شقتها، وإنها عقب ذلك تلقت اتصالاً من فتاة تخبرها فيه برغبتها بمعاينة الشقة، وتطلب الحضور بصحبة خطيبها.

وأضافت المجني عليها أن الفتاة وخطيبها حضرا ومعهما شخص ثالث، وأثناء معاينتهم الشقة فوجئت المجني عليها بقيام المتهمين بإخراج أسلحة بيضاء وهددوها بها بغرض سرقتها.

وكشفت المجني عليها أن صديقي الفتاة مزقا ملابسها وهتكا عرضها بالقوة تحت تهديد السلاح، بينما قامت المتهمة بتصويرها بمقطع فيديو في أوضاع مخلة باستخدام هاتفها المحمول.

وبالتحريات والبحث تأكد لرجال الأمن في مصر صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.

وبعرض المتهمة الرئيسية على النيابة اعترفت أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بعد علمها بأن المجني عليها تقيم بمفردها، فقررت ابتزازها والحصول على أموال منها أو الشقة، فاستعانت بشخصين لإجبارها على ذلك.