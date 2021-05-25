دبي.. محاكمة رجل أعمال عربي بتهمة تهديد وابتزاز صديقته السابقة

رفعت سيدة لاتينية من أصول عربية (48 عامًا) دعوى أمام محكمة جنايات دبي ضد رجل أعمال (49 عامًا)، عربي الجنسية، بعد أن هدد بفضح علاقتهما السابقة لدى زوجها وعائلته.

وبمباشرة المحكمة النظر بالدعوى، قالت المشتكية إنها كانت مرتبطة عاطفيًا بالمتهم لمدة 4 أعوام، ثم طلبت منه إنهاء العلاقة، فشرع بإزعاجها هاتفيًا، وهددها عبر رسائل إلكترونية أرسلها لها ولشقيقاتها بفضح علاقتهما لدى زوجها وعائلته، وفق ما أوردته صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وأضافت أن ”المتهم طلب منها أن ترد إليه مبلغ 310 آلاف درهم، ثم تمادى بنشر صور ومعلومات وعبارات سب، تشمل اتهامات بالخيانة الزوجية والاحتيال موجهة لها على صورة سيارة تستخدمها،كان قد أهداها لها، ونعتها بـ“الكلبة“.

وتابعت أن ”المتهم أرسل أيضًا رسالة إلى زوجها عبر تطبيق ”واتس آب“ تتضمن صورًا لرجل وامرأة لا يظهر وجهاهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى صورة تنورة تخصها، ملمحًا إلى أنها هي التي موجودة في الصورة، وذكر لزوجها أن عليه أن يفهم مضمون الرسالة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بينهما، سوف يرسل هذه الصور إلى جميع أصدقائه وأفراد العائلة“.

وأشارت إلى أن المتهم هدد بتدمير حياتها انتقامًا منها بسبب انفصالها عنه.