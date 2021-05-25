الادعاء الإيطالي يطلب من القضاء محاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني

طلب الادعاء الإيطالي من أحد القضاة، اليوم الثلاثاء، إحالة 4 أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة، للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واختفى الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية القاهرة في يناير /كانون الثاني 2016، وتم العثور على جثته بعد أسبوع تقريبا، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر.

واتهم ممثلو الادعاء في روما 4 مسؤولين باختطاف جوليو ريجيني، وإلحاق ”أذى جسيم“ به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة ”بالتخطيط لارتكاب قتل عمد“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة اتهام الادعاء.