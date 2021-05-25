الإعدام لمصري قتل شقيقه الأصغر ودفنه داخل المنزل

قضت محكمة مصرية، بالإعدام شنقًا، لمتهم بقتل شقيقه الأصغر، والتخلص من جثته بحفرة داخل المنزل، في إحدى قرى محافظة الشرقية.

وتعود تفاصيل القضية لشهر يوليو من عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ”محمد.ع.ال“ ويعمل صيدلانيًا، باختفاء شقيقه إسماعيل (33 سنة) ويعمل نقاشًا، عن المنزل لمدة 10 أيام.

وبانتقال المباحث، وسؤال شقيقهما الثالث أحمد (36 سنة) أفاد بأن شقيقه المتغيّب سافر منذ فترة، وهو ما نفاه صاحب البلاغ.

وبتضييق الخناق عليه، اعترف بقتل شقيقه بعدة طعنات بدعوى تشاجرهما الدائم، وعدم سماع كلامه، وأنه تخلص من الجثة بدفنها في حفرة داخل إحدى شقق المنزل، خشية افتضاح أمره.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بطعن شقيقه بالسكين، طعنة نافذة، وتخلص منه داخل حفرة أعدّها لهذا الغرض.