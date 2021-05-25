محكمة إماراتية تلزم شابا بدفع أكثر من 5 آلاف دولار لفتاة بسبب رسائل نصية

ألزمت محكمة إماراتية، شابا، بدفع 20 ألف درهم (5 آلاف و454 دولارا) لفتاة، بسبب رسائل نصية وجهها لها.

وذكرت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، أن الفتاة التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية ”رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها الشاب بدفع مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن رسائل نصية أرسلها إلى هاتفها المتحرك، يتهمها فيها بأنها على علاقة بالعديد من الشباب، وأنها أرسلت صورها إليه بهدف إغرائه“.

وقالت الفتاة في دعواها، إنها في أحد الأيام تفاجأت باستلام رسالة إلكترونية، جاء فيها: ”أنت تمشين مع رجال كثيرين، وتبعثي لي بصورك وفديوهاتك لإغرائي“.

وبحسب الصحيفة، أحيل الشاب إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانته في تلك الواقعة، وتم إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف درهم مع الرسوم ومصاريف الدعوى، وهو أقل من المبلغ الذي طالبت به الفتاة.