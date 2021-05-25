زوج عربي يتعرض للاعتداء من قبل زوجته بـ "طفاية سجائر"

تعرض زوج في السعودية للاعتداء من قبل زوجته بعد أن رمته بـ ”طفاية السجائر“، إثر مشادة كلامية، ما تسبب بإصابته بجرح في رأسه.

وفي التفاصيل، تقدم زوج بشكوى ضد زوجته طالب فيها بتعوض إثر حصوله على تقرير طبي يوثق إصابته نتيجة الاعتداء عليه بطفاية سجائر من قبل الزوجة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما.

وقال الزوج، وفق صحيفة الوطن السعودية، إنه ”سيقوم بعد أن يكسب القضية بتطليق زوجته“.

ونقلت الصحيفة عن المحامي ريان الغامدي قوله إن القضية تشتمل على جانبين الأول هو قضية جنائية لاعتداء الزوجة على الزوج بالضرب، وفي حالة تعذر الصلح بينهما قد يصل الأمر إلى الحكم بالغرامة على الزوجة، أما ما يخص الطلاق فهذه قضية أخرى إذ يستطيع الزوج أن يتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية وتثبيت الطلاق هناك.