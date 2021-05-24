مصري يقتل ابنة خالته بعد فشله في اغتصابها

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر لغز العثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزلها بقرية سبيل العرب في محافظة أسوان، بصعيد مصر.

وكشفت التحقيقات أن وراء الجريمة نجل خالتها، بعدما فشل في اغتصابها فأشعل النيران في المنزل.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان بلاغا بالعثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزلها بقرية سبيل العرب في ظروف غامضة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمسرح الجريمة، تبين نشوب حريق بالمنزل وتفحم جثة فتاة تدعى ”م .و“ 14 سنة، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن وراء إشعال النيران في المنزل وجثة الفتاة ابن خالتها يدعى ”ا، ع“ 21 سنة، بعدما حاول التعدي عليها جنسيا داخل منزلها، ونتيجة اعتراضها ومقاومتها تعدى عليها بآلة حادة وأشعل النيران في كمية من الملابس، مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وتفحم الجثة.